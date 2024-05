Clamoroso Chine, le nuove dichiarazioni fanno infuriare i tifosi della Juve. Cosa succede

Clamoroso Chine, le nuove dichiarazioni del Procuratore Federale fanno infuriare i tifosi della Juve. Che cosa sta succedendo

Stanno facendo parecchio discutere le nuove dichiarazioni di Giuseppe Chine, Procuratore Federale, alla Commissione Cultura e istruzione presso il Senato della Repubblica.

Chine è tornato sull’inchiesta Prisma e sul caso Juventus, dichiarando: “La Procura di Torino ha concluso le indagini e consegnato gli atti, dimostrando di essere abile o fortunata, non lo so con certezza. Aveva effettuato azioni che altre procure non erano state in grado di portare a termine. La Procura federale ha deciso di agire in base agli atti ricevuti. Sono un giudice nella vita e ho svolto ruoli pubblici”.

“Vi chiedo gentilmente di non mettere in dubbio la mia imparzialità come magistrato. – ha affermato Chine – Svolgo il ruolo di Procuratore federale gratuitamente, per passatempo, e lo faccio con il massimo impegno. Ho iniziato l’indagine dopo che la Procura di Torino aveva effettuato perquisizioni e ho contattato il procuratore aggiunto di Torino per chiedere se poteva fornirmi gli atti”. Infine, “chiedo documenti alle procure in seguito a rinvio a giudizio o a conclusione delle indagini, non all’attivazione”: è questa una delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri. Il Procuratore della FIGC continua a far discutere.