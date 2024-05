Thiago Motta svela in diretta la prossima tappa: non è Torino

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Genoa-Bologna, Thiago Motta ha svelato un dettaglio che non è passato inosservato

Dopo l’esonero di Max Allegri, la Juventus conta di stringere i tempi per la nomina dell’erede. Al termine di un ‘corteggiamento’ che va avanti da mesi, i bianconeri sono in procinto di definire anche ufficialmente l’operazione Thiago Motta, da tempo individuato come il profilo giusto al quale affidare la panchina bianconera.

Dal canto suo, dopo il colloquio con l’area sportiva del Bologna, il tecnico italo-brasiliano ha comunicato al suo attuale club la volontà di cambiare aria. Insomma, tutto lascia presagire che il binomio Thiago Motta-Juve possa costituirsi a stretto giro di posta. Ad ogni modo ai microfoni di Sky Sport Motta è ritornato a prendersi la scena.

In merito alla domanda su cosa gli potrebbe riservare il futuro, l’allenatore ha chiosato in questi termini: “Prossima destinazione? Non lo so ancora se andrò in aereo o in moto, però prima passerò a Barcellona a vedere mio papà e mio fratello e poi riprenderò la strada e andrò a vedere la mia famiglia”. Il tutto impreziosito da un sorriso sornione che sta letteralmente spopolando sui social.