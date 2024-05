Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 24 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 24 maggio 2024, dei quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Gasp alza la posta”. Per restare all’Atalanta chiede due-tre campioni e di trattenere tutti i big: ma il Napoli lo tenta. La Juve di Motta: vuole Rabiot e la super difesa Bremer-Calafiori. Accordo col Milan: Pioli divorzia e Fonseca è vicino. Fiorentina in Europa. I 30 di Spalletti: tanti giovani (e pure Fagioli).

Così apre il Corriere dello Sport: “Allegri, c’è Motta”. Ieri ha comunicato l’addio al Bologna: lunedì incontra la Juve. Di Lorenzo vuole lasciare Napoli. Attesa per Gasp. Pioli ai saluti: Leao porta 175 milioni! L’Italia di Spalletti senza Immobile e con Fagioli. Tutti in piedi per Ranieri.

L’apertura di Tuttosport: “Juve-Motta, si parte”. Il tecnico saluta il Bologna: via al progetto bianconero. Delirio da Dea, nodo Gasp. L’Europa poi via mezzo Toro. Euro 2024: Fagioli e Ricci fra i 30 azzurri, fuori Immobile e Locatelli. Il rinnovo di Lautaro prima grana oaktree. Theo-Leao: a rischio la sinistra del Milan.