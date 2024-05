Niente rinnovo, il bomber arriva gratis: il Milan ‘copia’ Marotta

Il bomber ha deciso di non rinnovare e può accasarsi gratis: Inter contro Milan, il possibile nuovo derby di mercato

Non evoca bei ricordi la parola derby, soprattutto quest’anno per il Milan. La stracittadina ha visto nell’ultima stagione trionfare l’Inter di Inzaghi che proprio contro i cugini ha conquistato matematicamente la seconda stella.

Un successo che resterà nella storia del club nerazzurro, una ferita che si rimarginerà difficilmente per i rossoneri. Ora però c’è da voltare pagina e a Milanello lo faranno con una rivoluzione in piena regola, partendo dalla panchina: via Pioli, dentro – salvo clamorose sorprese – Paulo Fonseca.

Un nome che non scalda particolarmente la piazza, che potrebbe però essere ‘accesa’ da qualche colpo ad effetto. Magari soffiando qualche calciatore proprio ai rivali dell’Inter. L’occasione potrebbe arrivare da un calciatore in scadenza di contratto e che ha deciso di non rinnovare il contratto con il club di appartenenza. Si tratta di Memphis Depay che lascerà l’Atletico Madrid al termine di questa stagione e potrà accasarsi a parametro zero in un altro club.

Calciomercato Milan, occasione Depay: occhio all’Inter

L’olandese è stato spesso accostato alla Serie A, senza che però se ne facesse mai nulla. Ora il suo nome potrebbe tornare di attualità, sfruttando la possibilità di prenderlo gratis.

Un’occasione che potrebbe ingolosire il Milan che deve ristrutturare il proprio attacco. Per prendere il posto di Giroud si cerca un altro tipo di profilo, ma magari Ibrahimovic potrebbe essere tentato dall’offrire a Fonseca un’alternativa di livello internazionale.

Tentazione che potrebbe colpire anche Marotta, da sempre molto attento alle occasioni a parametro zero. Dopo Taremi e Zielinski, l’amministratore delegato nerazzurro potrebbe voler regalare un altro colpo gratis a Inzaghi al quale non dispiacerebbe avere un attacco a cinque punte.

Certo, ci sarebbe poi da faticare per garantire spazio a tutti, ma con i tanti impegni della prossima stagione la soluzione ideale potrebbe essere trovata. Intanto l’occasione è lì, a portata di mano di Inter e Milan: un altro derby potrebbe accendersi in piena estate.