Juventus, problemi per Giuntoli: l’addio di Allegri complica l’acquisto

Le ultime sul possibile colpo in attacco. L’addio di Massimiliano Allegri, però, potrebbe complicare tutto: il punto della situazione

L’avventura dell’attaccante in Spagna è ormai giunta alla conclusione. Ora ci sono davvero tutti i presupposti per rivedere il calciatore in Serie A.

Alvaro Morata avrebbe voluto giocare nuovamente in Italia già la scorsa estate, tanto da proporsi un po’ a tutte le big, dall’Inter, passando per Milan e Roma. Ma in cima ai suoi desideri c’è sempre stata la Juventus. Tornare a Torino è così uno dei suoi obiettivi per la prossima estate.

Come scrive TodoFichajes, lo spagnolo è consapevole del fatto che la sua storia con l’Atletico Madrid, con cui ha segnato 21 gol in stagione, sia ormai ai titoli di coda. Tra Morata e la Vecchia Signora – si legge – i contatti non sarebbero mai cessati e le parti avrebbero raggiunto anche un accordo per il suo ritorno. Serve chiaramente quello con l’Atletico Madrid, che vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, colpo Morata: il punto sull’attacco

Il portale evidenzia, però, che l’addio di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un problema. D’altronde il tecnico livornese era il suo principale sponsor.

Cristiano Giuntoli sarebbe, comunque, intenzionato a chiudere l’affare nonostante la decisione di puntare su Thiago Motta per la panchina.

Resterà da capire così come sarà strutturato il prossimo attacco della Juventus, che ha già in rosa diverse punte centrali. Oltre a Dusan Vlahovic, perno dei bianconeri, ci sono, infatti, anche Milik e Kaen, che potrebbero, dunque, fare le valigie. Non va dimenticato, inoltre, che anche la squadra di Torino è sulle tracce di Joshua Zirkzee, l’olandese del Bologna pronto ad infiammare il calciomercato.