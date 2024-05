Il Palermo stecca ancora: il Venezia regola i rosanero e vola in finale per la Serie A

Il Venezia legittima il successo dell’andata e batte di nuovo il Palermo: al “Penzo” i padroni di casa chiudono i discorsi qualificazione con una vittoria per 2-1

Game, set and match. Il Venezia archivia la pratica Palermo con un’altra prestazione molto convincente, battendo i rosanero 2-1.

Dopo la vittoria di misura ottenuta all’andata, gli arancioneroverdi davanti al proprio pubblico non steccano e conquistano l’accesso alla finale playoff grazie ad un altro importante successo. Ad orientare il confronto del “Penzo” sono state le reti dei padroni di casa griffate da Tessmann al quarto minuti di gioco e da Candela al 43′. Utile soltanto ai fini del punteggio l’autogol al minuto 86 di Svoboda, che comunque non ha animato il finale di una gara che i lagunari avevano già orientato. Nuova delusione per il Palermo, che stecca ancora una volta nel momento clou della stagione. Esplode la festa al “Penzo”, per un successo assolutamente meritato nel computo del doppio confronto.