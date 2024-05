Il clamoroso ritorno di Conte: “15 milioni l’anno” | ESCLUSIVO

“Il candidato numero uno”: tutta la verità sul futuro di Conte nella diretta di Tv Play

Le ultimissime su Antonio Conte nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ andato in onda sul canale twitch di ‘Tv Play’. Senza squadra da un anno, il tecnico rischia di rimanere “col cerino in mano”, come dichiarato da Fabio Santini.

“Il Chelsea voleva fare un’offerta da 15 milioni l’anno, ma l’affondo non è mai stato fatto”. Per Conte si è affievolita la pista Napoli, anche se in realtà sarebbe stato lui a farsi da parte: “Lui

si è chiamato fuori – ha detto Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’, a ‘Tv Play’ – Non so se possa ancora esserci la possibilità di un ritorno di fiamma per De Laurentiis qualora non andasse in porto Gasperini”, la prima scelta del patron azzurro.

Conte ‘sognava’ il ritorno alla Juventus, ma Giuntoli ha scelto Thiago Motta. Il suo piano B era il Milan: “Era il candidato numero uno di Ibrahimovic – conferma Santini – ma si è sentito dire no da Cardinale”. Domani i rossoneri ufficializzeranno l’addio di Pioli.