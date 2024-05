Hummels in Serie A: colpo a zero per sfidare l’Inter

Dalla Germania giunge la clamorosa indiscrezione del possibile approdo in Serie A di Mats Hummels dopo la finale di Champions League

Mats Hummels in Serie A. E’ la clamorosa indiscrezione lanciata dalla Bild sul proprio sito ufficiale. Il difensore, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe così sbarcare in Italia a parametro zero.

Un colpo davvero sensazionale, che starebbero pensando di mettere a segno sia il Milan che la Juventus. Si prospetterebbe dunque una sfida tra le due big italiane per il difensore, che si è reso protagonista assoluto nella super cavalcata del Borussia Dortmund in Champions League.

La decisione definitiva del 35enne centrale tedesco arriverà solo dopo la finale europea contro il Real Madrid. Ma i bianconeri e i rossoneri sarebbero davvero in corso anche per motivi familiari. Come sottolinea il quotidiano, la distanza ragionevole tra Monaco di Baviera, dove vivono moglie e figli, e Milano (è più vicino di Dortmund), potrebbe rappresentare un fattore.

Milan e Juve, sfida per Hummels: esperienza e soliditÃ

Sia per il Milan che per la Juventus il colpo Hummels sarebbe davvero interessante soprattutto per l’esperienza che porterebbe in due spogliatoi in cui non sono tanti i campioni che hanno vinto quanto lui.

Il tedesco, che lo scorso 16 dicembre ha compiuto 35 anni, è una garanzia anche dal punto di vista fisico. La stagione, che ha vissuto da protagonista in giallonero, di fatto, si chiuderà senza infortuni, e con una gestione che gli ha permesso di giocare 39 partite, con oltre 2840 minuti. In attesa chiaramente della finale.