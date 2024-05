Malinovskyi e Vitinha, festa Genoa: Thiago Motta saluta con un ko | HIGHLIGHTS

Il Genoa vince 2-0 contro il Bologna nell’ultima giornata di campionato: saluto amaro per Thiago Motta, pronto per la Juventus

Si chiude con la vittoria del Genoa contro il Bologna. Gilardino festeggia il rinnovo con i liguri, chiudendo il campionato con un successo: 2-0 contro gli emiliani, con le reti di Malinovskyi nel primo tempo e Vitinha nella ripresa a rendere festante il saluto di Marassi.

Saluto amaro invece per Thiago Motta che, dopo il comunicato arrivato in settimana dell’addio al Bologna, chiude con una sconfitta che non macchia un campionato straordinario, culminato nella qualificazione Champions. Per gli ospiti c’è il palo colpito da Fabbian sull’1-0 a segnare uno spartiacque di un match che, in realtà, aveva bene poco da dire per entrambe le compagini.

Serie A, Genoa-Bologna 2-0: marcatori, classifica, highlights

Con la sconfitta di oggi, il Bologna rischia di scivolare al quinto posto in classifica con l’Atalanta che è due punti dietro e deve ancora giocare due partite.

Poco male, visto che il traguardo per Calafiori e compagni era ormai stato ampiamente tagliato. Ora spazio al futuro con il Genoa che ripartirà da Gilardino e il Bologna che andrà alla ricerca del sostituto di Thiago Motta, destinato a diventare a breve il nuovo allenatore della Juventus.

GENOA-BOLOGNA 2-0: 13′ Malinovskyi (G), 59′ Vitinha (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna* e Juventus 68, Atalanta** 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa* 49, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari* 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

*una partita in più

** una partita in meno