Blitz Juve: colpo a sorpresa dall’Atalanta, nessuno se lo aspettava

Juventus in missione per un colpo dall’Atalanta: il nome di cui vanno a caccia i bianconeri è una sorpresa

Sono tanti i profili sotto esame per la Juventus, in entrata e in uscita. Un calciomercato che sicuramente per i bianconeri sarà piuttosto movimentato, come si conviene ad una squadra che si avvierà verso un nuovo progetto tecnico.

Progetto le cui redini sono a questo punto saldamente nelle mani del ds Cristiano Giuntoli, che potrà plasmare maggiormente la squadra secondo il suo credo calcistico, dopo un primo anno in cui ha dovuto maggiormente lavorare con ciò che aveva. Il dirigente sta valutando diverse mosse che seguiranno quella sul nuovo allenatore. Thiago Motta, stando ai rumours, è sempre più vicino, la società gli metterà a disposizione una compagine con elementi giovani e di valore. Juventus che guarda con notevole interesse, come sempre, all’Atalanta. Koopmeiners rimane un obiettivo bianconero, ma non c’è solo lui nei pensieri di Giuntoli, che lo segue da tempo, fin da quando era ancora all’Az Alkmaar.

Emissari Juventus per Hien, l’annuncio

Altro profilo attenzionato è quello del difensore centrale Isak Hien. Acquisto di gennaio dal Verona, per i bergamaschi, che ha avuto un impatto che era difficilmente prevedibile.

Anche per lui una grande prestazione, nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una prova visionata da vicino da un emissario della Juventus presente a Dublino, come svelato a ‘Juventibus’ dal giornalista Luca Momblano. Pista per certi versi sorprendente, ma che a questo punto merita una certa considerazione.