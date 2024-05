Addio alla Serie A: UFFICIALE il trasferimento in Arabia Saudita

Il giocatore dice addio al campionato italiano. E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale del suo nuovo club. Contratto di tre stagioni

E’ tempo di cambiamenti in Serie A. Il club del massimo campionato dice addio al suo giocatore simbolo, dopo aver salutato il proprio tecnico.

Proprio in questi istanti, infatti, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Al Quadisiya Club, che attraverso i propri canali ha comunicato l’accordo con Nandez.

Il centrocampista tuttofare, che in passato è stato vicino al trasferimento a Inter, Juve e Roma, prima di vivere una lunga carriera in Sardegna, lascia dunque il Cagliari e l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Per il giocatore uruguaiano, che lo scorso 28 dicembre ha compiuto 28 anni, un contratto ricco di tre stagioni a dieci milioni di euro.

Serie A, Nandez lascia il Cagliari

Riprende così la diaspora, cominciata la scorsa estate, di calciatori dei campionati europei verso l’Arabia Saudita. A farne le spese oggi è dunque la Serie A e soprattutto il Cagliari, che ieri è stato chiamato a salutare il suo mister, Claudio Ranieri.

Un anno fa era toccato a diversi grandi giocatori. L’Italia, ad esempio, aveva detto addio a Sergej Milinkovic-Savic e Marcelo Brozovic. Anche Hakan Calhanoglu, ad esempio, è stato vicino a raggiungere Cristiano Ronaldo e gli altri campioni. Ieri, invece, si è parlato tanto di Rafa Leao, con l’Al Hilal che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro.