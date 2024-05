Pagano la clausola per Leao: “Un sogno che si avvera, grazie Milan”

Vogliono strappare Rafael Leao al Milan: sono pronti a pagare la clausola rescissoria fa 175 milioni di euro per la stella portoghese

La ‘bomba’ di mercato arriva dal Portogallo e spaventa il Milan sul futuro di Rafael Leao. L’Al-Hilal farebbe infatti sul serio per strappare ai rossonero l’attaccante lusitano.

Stando al quotidiano ‘O Jogo’, il club saudita sarebbe intenzionato ad attivare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro inserita nel contratto – in scadenza nel 2027 – con il Milan. La società e la dirigenza meneghina sarebbero già stati informati dell’interesse dell’Al-Hilal per Leao e farebbero sul serio sul conto dell’ex Lille, che ha vissuto una stagione altalenante in rossonero dividendo spesso i tifosi sul suo conto. Inoltre, il papà del giocatore e l’agente Mendes avrebbero pianificato a stretto giro di posta un incontro in Arabia Saudita con i manager dell’Al-Hilal per conoscere le reali intenzioni del sodalizio saudita e conoscere anche l’offerta per il ragazzo.

Per Leao sarebbe pronto un ingaggio faraonico, triplicato rispetto ai 7 milioni di euro che il portoghese classe ’99 guadagna attualmente al Milan.

L’Al-Hilal farebbe sul serio e vorrebbe chiudere la pratica già prima dell’Europeo. Da capire adesso quale sarà la reazione del Milan e la scelta ovviamente dello stesso Leao, che do recente era stato accostato anche e soprattutto al Paris Saint-Germain visto l’addio ai parigini di Mbappe. Milan, Arabia o un altro grande club in Europa? Il futuro di Leao divide anche i tifosi milanisti sui social, con l’ex Lille che in stagione ha messo a referto 14 reti e altrettanti assist in 46 partite complessive in tutte le competizioni.

