Fuori dalla Juventus: la dirigenza annuncia la cessione agli agenti

La Juventus si prepara a tanti stravolgimenti, un giocatore bianconero indirizzato verso la cessione: già comunicato agli agenti

Con Massimiliano Allegri fuori dai giochi, a livello di staff dirigenziale è sostanzialmente sparita la “vecchia” Juventus. I bianconeri si lanciano verso un nuovo ciclo, con Cristiano Giuntoli al lavoro per la costruzione della squadra del prossimo anno.

Potrebbero esserci parecchie modifiche alla rosa attuale. Si ripartirà, naturalmente, dalle fondamenta e da un nuovo allenatore, con Montero destinato a rimanere mero traghettatore fino alla gara del weekend con il Monza. Crescono sempre più le quotazioni di Thiago Motta, proprio l’ultimo avversario, ma che si tratti di lui o di un altro tecnico l’impostazione a livello di filosofia di gioco e di ricerca di giocatori sul mercato sarà molto diversa rispetto al recente passato. Per i volti nuovi che arriveranno, ci saranno anche altrettanti addii e uno di questi pare piuttosto scontato.

Juventus, addio Soulè: nessuna speranza di rimanere

Ha vissuto una grande prima parte di stagione, al Frosinone, calando nella seconda parte come tutta la squadra, ma, ad oggi, una annata da 11 reti e 3 assist per Matias Soulè è certamente da rimarcare. Numeri che però non gli basteranno per la conferma.

Da tempo, la Juventus sta pensando a monetizzare dalla sua cessione, con tanti club interessati all’estero e in particolare in Premier League, per racimolare una cifra di almeno 30 milioni di euro. E stando a quanto dichiarato dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’, la linea dirigenziale non è cambiata. “Soulè è fuori all’80% dalla Juventus – ha spiegato – C’è stato un dialogo diretto tra gli agenti del giocatore e la dirigenza. Non gli è stato prospettato di ritornare alla base e valutarlo, ma, di fronte alle soluzioni proposte dall’entourage, è stato risposto di poter procedere”.