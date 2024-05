Discorso chiuso, arriva alla Juve insieme a Thiago Motta

È stata una cavalcata meravigliosa quella di Thiago Motta con il suo Bologna. Ora è tempo di pensare al futuro con la Juventus dietro l’angolo. Su questa scia il sondaggio di oggi di Calciomercato.it

Anche ieri sera nella sfida che ha chiuso la 37esima giornata il Bologna di Thiago Motta ha mostrato tutto il suo enorme valore. Una squadra di livello, in grande crescita e capace di mettere in campo una proposta di gioco moderna ed efficiente.

Se n’è accorta molto bene la Juventus che al Dall’Ara ha assaggiato tutta la forza del lavoro di Thiago Motta, uomo nel mirino per raccogliere l’eredità lasciata momentaneamente da Massimiliano Allegri a Montero. Da tempo infatti si naviga in questa direzione, ed anche il possibile calciomercato del club bianconero non può che andare nella stessa scia.

Non mancano infatti i calciatori che hanno fatto benissimo quest’anno col Bologna e che potrebbero risultare utili alla stessa Juventus qualora in panchina arrivasse l’italo-brasiliano. Dall’ottimo Calafiori, leader qualitativo della difesa dei felsinei, a Zirkzee passando per Orsolini e tanti altri.

Calciomercato Juventus, Calafiori il primo colpo per Thiago Motta

Proprio di mercato Juventus in ottica Thiago Motta tratta il sondaggio odierno proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Ai nostri utenti abbiamo infatti chiesto quale ‘fedelissimo’ del suo Bologna potrebbe servire a Motta in bianconero. Tra le quattro opzioni di risposta ha trionfato largamente Riccardo Calafiori, fresco di stupenda doppietta proprio contro la Juventus, e in generale reduce dalla miglior stagione della propria carriera.

Una evoluzione tecnica e tattica quella del difensore ex Roma che ha saputo affinare il proprio gioco divenendo uno straordinario interprete con ancora margini di miglioramento. Molto distaccate le altre opzioni che portavano a Zirkzee, Orsolini e Fabbian.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it su X: