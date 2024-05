“Siamo alla follia”: DAZN sotto accusa, scoppia il caso

Aumento dei prezzi per DAZN e monta la furia social: tifosi arrabbiati e pronti a mollare la piattaforma streaming

Scoppia la polemica per la decisione di DAZN di aumentare i prezzi degli abbonamenti dal prossimo mese di agosto. Sono numerosi gli abbonati che in queste ore hanno ricevuto una mail dalla piattaforma streaming che comunicava la scelta di rivedere al rialzo i costi dell’abbonamento annuale.

In particolare, stando alle mail ricevute da alcuni utenti, l’abbonamento Plus annuale arriverebbe a 599 euro, pari ad un valore mensile di 49,92 euro. Non va meglio agli abbonati standard che vedranno il prezzo salire a 399 euro all’anno, per una spesa di 33,25 euro mensili.

Una decisione che ha ovviamente scatenato la reazione dei tifosi che sui social si sono infuriati per il nuovo aumento dopo quello dello scorso anno.

DAZN aumenta i prezzi: bufera sui social

“Imbarazzante” è il commento meno pesante tra quelli che si scagliano contro DAZN. E sono tanti ad anticipare che, dopo la decisione sui prezzi, non rinnoveranno e lasceranno la piattaforma streaming.

Una vera e propria bufera dopo le mail aventi come mittente DAZN che, ricordiamo, ha conquistato i diritti della Serie A anche per il prossimo triennio, confermando l’esclusiva su 7 incontri a giornate e la co-esclusiva con Sky per i restanti 3.

Ecco alcuni tweet:

Mi sa che pure quest'anno ne faccio a meno. Sono pure peggio dei ladri. — Mariano Casula (@MarianoCasula) May 15, 2024

599€ per dazn per il prossimo campionato. Siamo alla follia.

Ricordo che per vederlo c'è bisogno di una connessione Internet che in media costa 25-30€ al mese. Siamo sicuri che la Serie A valga circa 60-70€ al mese?? #dazn #serieA #vergogna — beken (@beken_89) May 15, 2024

imbarazzante, per un servizio che ancora funziona male, ma i contenuti poi, una massa di faziosi… con l’espertone che non ne piglia una… io fare pagamento ad evento e stop, pago guardo e ciao…. — 🖤💙Mariooooo!! ⭐️campione bistellato⭐️ (@ilmario_63) May 15, 2024