“Già esonerato”: per De Rossi arriva la decisione immediata

De Rossi nel mirino del popolo romanista per il ko contro l’Atalanta: il tecnico finisce sotto processo

L’eliminazione cocente dall’Europa League, la sconfitta finora maturata nello scontro diretto contro l’Atalanta.

Quattro giorni horror per la Roma di Daniele De Rossi che si ritrova sotto di due gol contro la squadra di Gasperini con i nerazzurri che vincendo potrebbero ipotecare il quinto posto e quindi il piazzamento Champions, considerando anche il match da recuperare contro la Fiorentina. Una situazione che ha fatto finire sotto processo proprio l’allenatore giallorosso, confermato nelle scorse settimane dai Friedkin con un comunicato ufficiale.

Ebbene, proprio nel corso del primo tempo di Atalanta-Roma non sono mancati le critiche rivolte a De Rossi, ma anche i dubbi sulla scelta della società di rinnovargli la fiducia, con chi ritiene che la sua avventura sulla panchina capitolina è destinata a terminare presto, nonostante la recente conferma.

Ecco allora piovere critiche su De Rossi con chi lo paragona a Rino Gattuso: “Tiene alla maglia, ma è troppo maturo e acerbo”.

Il rischio allora è di un vero e proprio tracollo della formazione capitolina nelle ultime due giornate di campionato con la Lazio che è solo ad un punto di distanza e potrebbe insidiare il sesto posto. Così c’è chi non vede un futuro lungo per De Rossi allenatore della Roma: “Inizierà la prossima stagione da già esonerato” sentenzia un sostenitori capitolino.

Un parere non certo isolato visto che c’è chi parla di una “Roma già finita”: a De Rossi e al campo il compito di smentire i critici.

Ecco alcuni tweet:

ho paura che de rossi sia più gattuso che guardiola… detto che il problema numero uno sono gli scarsoni in campo

— davide ska (@nvisiblesuicide) May 12, 2024

La Roma di De Rossi è finita. Si è sciolta come neve al sole. #AtalantaRoma

Sembra un'amichevole estiva, sto impazzendo.

Se De Rossi non cambia per non "umiliare" qualche senatore che sta camminando, mi faccio brillare

— Emilio Raso (@Emilio_Raso) May 12, 2024