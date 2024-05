La grande stagione di Ignacchiti al Pontedera: l’Empoli ha il ‘nuovo Frattesi’

Con la maglia del club toscano, il centrocampista classe 2004 ha realizzato 5 gol in 40 presenze

L’Empoli ha in mano quello che molti addetti ai lavori considerano il ‘nuovo Frattesi’. Si chiama Lorenzo Ignacchiti e quest’anno ha giocato al Pontedera, squadra del Girone B di Serie C.

Con la maglia del club toscano, alla sua prima stagione coi grandi, il centrocampista classe 2004 ha realizzato 5 gol in 40 presenze. 184cm per 84kg e nel giro della Nazionale under 20, Ignacchiti ha già attirato su di sé i riflettori di molte società, ma l’Empoli ha intenzione di puntarci per il futuro, rinnovando probabilmente il contratto attualmente in scadenza nel 2026.