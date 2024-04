Due punti di penalizzazione per irregolarità: la storia si ripete

Cresce la tensione nei campionati inglesi dove fioccano penalizzazioni ed altri potenziali rischi. Un altro club potrebbe vedersela brutta: la situazione

È stata un’annata più turbolenta del solito per il calcio inglese, che in questa stagione ha dovuto far fronte anche ad alcune problematiche extra campo relative ad un paio di club di Premier League finiti nell’occhio del ciclone.

Il riferimento è soprattutto all’Everton e al Nottingham Forest che hanno incassato rispettivamente penalizzazioni di 8 e 4 punti in classifica. Situazione particolari e delicate che si allargano però anche ad altre società facenti parte del panorama britannico. L’EFL ha infatti annunciato l’11 aprile che lo Sheffield United riceverà una detrazione di due punti la prossima stagione in caso di retrocessione dalla Premier League, con altri due punti sospesi fino alla fine della stagione 2024-25.

Una sanzione che per le ‘Blades’ si applicherà quindi nella prossima stagione che giocheranno in Championship. Nella nota si legge: “La sanzione fa riferimento alla stagione sportiva 2022-23, durante la quale il club ha fallito a rispettare i termini pattuiti per una serie di pagamenti afferenti ad una trattativa di calciomercato“.

Rischi quelli relativi a problemi di natura finanziaria con annesse eventuali sanzioni in termini di punti che potrebbe correre anche un altro club: il Leeds di Farke.

Leeds avvertito: rischio sulle orme dello Sheffield

A rivelare il tutto ci ha pensato Keith Wyness che nel podcast di ‘Football Insider’ ha messo in guardia il Leeds dopo che lo Sheffield United è stato colpito da una penalizzazione per commissioni di trasferimento non pagate.

I ‘White’ potrebbero un ‘enorme problema’ e rischiano dunque una situazione similare. La stessa fonte evidenzia che “il pericolo è molto grande” qualora il Leeds seguisse le stesse orme dello Sheffield.

Wyness ha concluso evidenziando: “È un problema molto serio. Questa volta lo Sheffield United è costato 8 milioni di sterline, il che non manderà in bancarotta. Ma se un club più grande, come il Leeds, che deve 190 milioni di sterline, non paga, potrebbe essere un grosso problema per i club”.