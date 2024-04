Tudor “dispiaciuto” dopo l’eliminazione: poi l’annuncio sulla prossima estate

La Juventus perde all’Olimpico ma strappa il pass per la finale. A commentare la serata di Roma ci ha pensato il tecnico della Lazio Igor Tudor

Nonostante un’ottima prestazione la Lazio ha salutato la Coppa Italia arrendendosi al gol nel finale di Arkadiusz Milik. Vittoria amara quindi per i biancocelesti di Igor Tudor, avanti di due reti con la doppietta di Castellanos prima della rete dell’attaccante polacco della Juventus che ha deciso la qualificazione.

Al netto dell’eliminazione Tudor raccoglie però il buono della serata dell’Olimpico analizzando la sfida ai microfoni di ‘Mediaset’: “Abbiamo disputato una grande gara ma non è bastata. Faccio i complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi. A parte l’eliminazione del resto sono felicissimo di tutto. Mi dispiace per i ragazzi, ci credevano. Dobbiamo ora recuperare bene per la prossima partita di sabato. Hanno dato tutto e nelle ultime gare sono andati anche oltre”.

Tudor ha quindi proseguito: “Ce l’abbiamo messa tutta e mi dispiace. La strada è giusta: contro la Juve abbiamo giocato tre gare e vinto due volte. Sono soddisfatto della crescita, della mentalitĂ dei ragazzi. C’è da crescere ma siamo a buon punto. In estate lavoreremo sui profili giusti, anche facendo una preparazione dall’inizio che ci permetterĂ di crescere ancora”.