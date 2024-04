Roma, sospiro di sollievo: via libera UFFICIALE per Ndicka

Buone notizie in casa giallorossa sulle condizioni del centrale ivoriano

Dopo gli ultimi accertamenti svolti nelle scorse ore, sono giunte ottime notizie sulle condizioni di Evan Ndicka. Il difensore centrale della Roma, colpito da un preoccupante dolore al petto in occasione del match sospeso contro l’Udinese, si è sottoposto a nuovi esami.

Come confermato dagli accertamenti svolti a villa Stuart, Ndicka non ha fortunatamente riportato alcuna patologia cardiaca e potrà presto tornare in campo. Il difensore potrà riprendere le normali attività a Trigoria e verrà inizialmente monitorato costantemente dai medici giallorossi per scongiurare qualsiasi tipo di rischio.

Questo il comunicato del club: “Il giocatore Evan Ndicka si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, ad una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire”.