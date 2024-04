Ribaltone Juventus: “Allegri esonerato e squadra a Landucci”

Massimiliano Allegri e la sua posizione a rischio in panchina per l’immediato: l’annuncio sulla panchina a Landucci

Finale di stagione ad alta tensione per la Juventus, che dopo una prima parte di annata molto soddisfacente ha vissuto un calo evidente, che ha messo addirittura a rischio il piazzamento Champions. C’è ancora un po’ di margine sulle inseguitrici, ma le prossime due sfide con Milan e Roma in campionato non lasciano tranquilli. E stasera c’è un’altra sfida fondamentale, quella contro la Lazio nella semifinale di ritorno in Coppa Italia.

All’andata, tre settimane fa, i bianconeri riuscirono a imporsi per 2-0, un buon vantaggio da provare a difendere all’Olimpico. Anche se le ultime prestazioni con Torino e Cagliari non sono state incoraggianti. Massimiliano Allegri è consapevole dell’importanza della posta in palio, per guadagnarsi un accesso in finale che potrebbe nobilitare la stagione. Nel caso in cui però l’obiettivo non dovesse essere raggiunto, il suo destino potrebbe essere segnato addirittura nell’immediato.

Se è vero che il livornese appare comunque vicino all’addio al termine della stagione, in caso di eliminazione questa sera la dirigenza potrebbe optare per sollevarlo dall’incarico a partita appena conclusa. Ne è convinto il giornalista Graziano Campi, che a ‘Tv Play’ ha spiegato: “In caso di eliminazione contro la Lazio stasera, non mi sorprenderebbe se la Juventus esonerasse subito Allegri ed affidasse la squadra al suo vice Marco Landucci“. Insomma, una sfida senza domani, in tutti i sensi.