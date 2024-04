Lotito prende posizione su Luis Alberto: “Non è in vendita”

Nell’immediata vigilia del ritorno della semifinale di coppa Italia tra Lazio e Juventus, Claudio Lotito parla anche degli addii

La Lazio si gioca questa sera la finale di coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus. Nel pre-gara a ‘Mediaset’ ha parlato il patron biancoceleste Claudio Lotito.

“La squadra sta acquisendo la mentalità dell’allenatore, un modo nuovo di pensare la partita. Spero che mantenga il profilo mostrato nelle ultime partite: spirito di gruppo, determinazione, umiltà e voglia di dimostrare che la classifica non rispecchia la qualità della squadra”.

Inevitabile parlare anche di mercato, con l’addio annunciato di Felipe Anderson (che tornerà in Brasile) e Luis Alberto che ha chiesto di andare via a fine stagione: “Quella di Felipe Anderson è stata una scelta di vita, familiare, nonostante abbia sottoscritto un contratto a condizioni inferiori per durata ed ingaggio. Luis Alberto ha un contratto per altri 4 anni, c’è stata quella esternazione ma la società allo stato non l’ha messo in vendita”.

Lazio, Lotito si tiene Luis Alberto: “Protagonista nel club”

Lotito quindi ha continuato: “E stato un fulmine a ciel a sereno, ha dimostrato attaccamento e qualità e confidiamo che prosegua questo percorso, un cammino che lo vede protagonista all’interno del club”.

Infine, su Castellanos: “Lo Abbiamo comprato convinti che avesse grandi potenzialità: purtroppo non è riuscito a far gol come lo scorso campionato, sono convinto che acquisterà consapevolezza dei propri mezzi e riuscirà a dare un gran contributo alla Lazio”.