L’Inter pensa già a ripetersi, il doppio colpo fa felici Inzaghi e Zhang

L’Inter, dopo la vittoria dello scudetto, si proietta già al mercato per provare a ripetersi: Marotta pianifica il doppio affare low cost

La festa durerà ancora a lungo, l’Inter si è cucita sul petto la seconda stella e lo ha fatto proprio nel derby. Soddisfazione massima per i nerazzurri che possono così far partire i festeggiamenti che dureranno ancora a lungo visto che il campionato chiuderà soltanto a fine maggio.

Se tifosi e calciatori hanno ormai raggiunto l’obiettivo, tocca ora ai dirigenti darsi da fare per ottenere il loro: costruire una rosa in grado di ripetere la splendida annata fatta dalla formazione di Inzaghi. Non un’impresa semplice perché, come dimostrato quest’anno dal Napoli, se vincere è complicato, ripetersi lo è molto di più.

Ecco perché Marotta e Ausilio si sono già portati avanti con il lavoro, chiudendo gli affari a zero Taremi e Zielinski. Ora serviranno altri rinforzi, sicuramente in difesa, ma probabilmente anche in attacco dove Sanchez e Arnautovic sono indicati come possibili partenti. Gli obiettivi principali portano in Italia, a Buongiorno e Gudmundsson, ma la dirigenza interista potrebbe anche virare su nomi di livello internazionale ma più economici.

Calciomercato Inter, doppio affare low cost: Marotta studia il piano

In attacco un nome che potrebbe arrivare senza esborso economico è quello di Anthony Martial, ormai in uscita dal Manchester United.

Contratto in scadenza nel 2024, ma con opzione a favore del club che non sembra intenzionato a esercitarla: l’attaccante francese potrebbe essere il colpo numero tre a parametro zero di Marotta. Attacco, ma soprattutto difesa dove si potrebbe sfruttare la situazione in casa Bayern Monaco. Qui Kim Min Jae, ex Napoli, sembra non essersi calato alla perfezione nell’ambiente tedesco e potrebbe essere messo in vendita.

C’è da aspettare di capire chi sarà e cosa ne penserà il nuovo allenatore, ma intanto ipotizzare una cessione in prestito per il coreano non è un azzardo. L’Inter, in questo caso, sarebbe pronta a farsi avanti: Kim più Martial, un doppio regalo scudetto che farebbe felice anche Zhang e il bilancio nerazzurro.