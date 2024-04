Lazio-Juventus ha già dato un verdetto: salta la finale

Durante il primo tempo di Lazio-Juventus è già arrivato il primo verdetto: non potrà prendere parte all’eventuale finale di coppa Italia

Non un primo tempo da ricordare quello della Juventus contro la Lazio nella semifinale di ritorno di coppa Italia. I biancocelesti sono andati in gol con Castellanos, riducendo quindi le distanze nel doppio confronto dopo il 2-0 bianconero dell’andata.

Oltre ad essere sotto nel risultato parziale, la Juve ha ricevuto anche un’altra brutta notizia dal primo tempo dell’Olimpiaco. Locatelli, infatti, è stato ammonito poco dopo la mezz’ora per un fallo a centrocampo sullo stesso Castellanos. Giallo pesantissimo per il centrocampista bianconero che era tra i calciatori diffidati e quindi salterà l’eventuale finale per squalifica.

Non una bella notizia per Allegri che a centrocampo ha già le pedine contate da inizio stagione praticamente e dovrà rinunciare ad un uomo fondamentale come l’ex Sassuolo per l’eventuale finale di coppa Italia.

Lazio-Juventus, i diffidati a rischio squalifica

Oltre a Locatelli nella Juventus sono a rischio squalifica anche Kostic e Weah, con quest’ultimo che però è in panchina.

Dall’altro lato ci sono due giocatori che devono stare attenti ad eventuali sanzioni disciplinari: si tratta di Guendouzi e l’autore del gol Castellanos. Per entrambi, in caso di ammonizione, scatterebbe automatica la squalifica che potrebbe toglierli dai giochi in vista di un’eventuale finale.