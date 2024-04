Juventus, sgambetto all’Inter campione: arrivano conferme sullo scambio

La Juve mette i bastoni tra le ruote all’Inter campione d’Italia: conferme sulla mossa di Giuntoli che vuole anticipare i nerazzurri

L’Inter festeggia lo scudetto e la seconda stella: tripudio nerazzurro dopo il vittorioso derby contro il Milan che ha consegnato il campionato alla squadra di Inzaghi.

Festa grande da parte del popolo nerazzurro per le strade di Milano, con i giocatori della ‘Beneamata’ che hanno festeggiato con i tifosi fino a tarda notte in Piazza Duomo. Simone Inzaghi è certamente uno degli artefici principali dello scudetto interista e presto metterà nero su bianco al rinnovo, forte anche della stima della dirigenza e del presidente Zhang. Il numero uno nerazzurro ha speso parole al miele per il tecnico piacentino, pronto così ad allungare il proprio accordo con i neocampioni d’Italia fino al 2027. Inzaghi allo stesso tempo ha chiesto garanzie alla società, con Marotta e Ausilio che dopo aver chiuso per gli svincolati Taremi e Zielinski preparano altri colpi per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione dove ci saranno ancora più impegni tra Super Champions e Mondiale per Club.

Calciomercato Juventus, il piano di Giuntoli per soffiare Gudmundsson all’Inter

Il duo Marotta-Ausilio potrebbe non fermarsi a Taremi in avanti e lavora per un altro colpo di spessore nel reparto offensivo di Inzaghi.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Gudmundsson, che sta impressionando nel campionato di Serie A con la casacca del Genoa. Arrivare però all’islandese non sarà affatto facile, sia per la valutazione da almeno 30 milioni di euro dei ‘Grifoni’ che per la concorrenza agguerrita tra Premier e Juventus. Proprio rivali potrebbero essere un ostacolo nella corsa a Gudmundsson, finito da tempo nel mirino anche del Dt bianconero Giuntoli. Il ‘Corriere della Sera’ conferma l’indiscrezione rilanciata da Calciomercato.it nei giorni scorsi, ovvero la possibilità che la Juve inserisca alcune contropartite – nello specifico Barrenechea e Miretti – nell’affare con il Genoa per abbassare la parte cash per il 26enne attaccante. Oltre ai due centrocampisti, la dirigenza genoana ha sondato anche il terreno per il prestito di Djalò che finora non ha trovato spazio nell’undici di Allegri.