“È stato molto frustrante”: infortunio e rinnovo, Dumfries allo scoperto

Le parole del terzino dell’Inter dopo il derby Scudetto, che per l’olandese è durato appena sei minuti vista l’espulsione rimediata per lo scontro con Theo Hernandez

Neanche il tempo di entrare che è stato espulso, dopo il faccia a faccia con Theo Hernandez (rosso pure per lui), nel post derby-Scudetto Denzel Dumfries si è tolto i sassolini dalla scarpa spalancando un portone al possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025.

“Le trattative stanno andando bene e mi aspetto che le riprenderemo presto – le parole del terzino dell’Inter al microfono di ‘Ziggo Sport’ – Poi nel calcio non si sa mai come vanno le cose… Ho letto tantissime storie sul mio giocare un po’ meno, ma c’entrava nulla la storia del contratto. Ho giocato meno per un infortunio al bicipite femorale che mi tormentava da tempo, dalla partita con l’Atalanta dell’anno scorso”.

“Oggi ho ancora qualche problema, ci è voluto molto tempo ed è stato molto frustrante – ha aggiunto il numero 2 – Non è stato intelligente da parte mia continuare a giocare con quell’infortunio per molto tempo, ma anche questo è un momento di apprendimento per me”, ha concluso l’olandese che potrebbe prolungare coi nerazzurri data la mancanza di interessi concreti dall’estero, in particolare dalla Premier.