Anticipi e posticipi 35ª giornata di Serie A: UFFICIALE la decisione su Roma-Juve

Anticipi e posticipi 35ª giornata di Serie A: UFFICIALE la decisione su Roma-Juventus, big match in programma tra le due partite di Europa League dei giallorossi

Dopo le polemiche relative al recupero di Udinese-Roma, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 35ª giornata, in programma da venerdì 3 a lunedì 6 maggio.

Il turno di campionato è in programma tra le due semifinali di Europa League di Roma e Atalanta, rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Marsiglia. Per i giallorossi, dopo la trasferta di Napoli, il big match contro la Juventus è stato programmato per domenica 5 maggio, alle ore 20.45. Lunedì alle ore 18 Salernitana-Atalanta. Di seguito la programmazione completa.

03/05/2024 Venerdì 20.45 TORINO−BOLOGNA DAZN/SKY

04/05/2024 Sabato 18.00 MONZA−LAZIO DAZN

04/05/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO−INTER DAZN/SKY

05/05/2024 Domenica 12.30 CAGLIARI−LECCE DAZN/SKY

05/05/2024 Domenica 15.00 EMPOLI−FROSINONE DAZN

05/05/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−FIORENTINA DAZN

05/05/2024 Domenica 18.00 MILAN−GENOA DAZN

05/05/2024 Domenica 20.45 ROMA−JUVENTUS DAZN

06/05/2024 Lunedì 18.00 SALERNITANA−ATALANTA DAZN

06/05/2024 Lunedì 20.45 UDINESE−NAPOLI DAZN