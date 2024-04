Pioli esonerato subito: sta succedendo durante il Derby

Pioli ‘esonerato’ subito, ecco che cosa sta succedendo durante il Derby. Inter subito in vantaggio col gol di Acerbi

Si è sbloccato nel primo tempo il Derby di Milano. Dopo i primi 45 minuti decide Acerbi, che indisturbato sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha depositato la palla in rete con un comodissimo colpo di testa.

Il Milan, reduce da cinque sconfitte consecutive nel Derby, si trova di nuovo sotto e costretto a rimontare la squadra di Simone Inzaghi. L’incubo festa Scudetto dei nerazzurri si fa sempre più concreto e sui social è già arrivato il verdetto sul futuro di Stefano Pioli. I tifosi rossoneri, infatti, si scagliano nuovamente contro l’allenatore, chiedendo addirittura l’esonero immediato in caso di (ennesimo) KO nel Derby. La panchina del tecnico è sempre più in bilico.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Al solito, Pioli l’ha già persa prima di entrare in campo. Come segna questa squadra con questa conformazione tattica? Invece di pensare a come far gol, i nostri sembrano più occupati a capire dove si trova il compagno. Si aspetta solo il gol dell’Inter per sbracare #MilaInter

— Jean Valralphio (@CountNefaria22) April 22, 2024