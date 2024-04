Milan, Pioli sul futuro: “Lavoro bene, Inzaghi un anno fa…”

Grande delusione in casa Milan per la sconfitta nel derby, con l’Inter che ha portato a casa lo scudetto

C’è aria di nervosismo e delusione in casa Milan a margine della sconfitta nel derby con l’Inter che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il suo ventesimo scudetto.

Se da un lato l’Inter festeggia, dall’altro il Milan si lecca le ferite. Lo ha sottolineato il tecnico rossonero Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del derby che ha portato l’Inter a vincere il suo ventesimo scudetto. “Sono passato negli spogliatoi per cercare di sollevare su il morale” ha confessato Pioli che non minimizza: “È una sconfitta pesante per tanti motivi. Ho cercato di rinfrancare i miei giocatori, sabato abbiamo un’altra partita importante e c’è un campionato da chiudere”.

La prestazione offerta dai suoi giocatori non ha deluso Pioli: “Non volevamo stare troppo alti e cercare gli spazi per ripartire. Poi siamo andati sotto e qualcosa abbiamo concesso. Abbiamo avuto qualche buona situazione, ma non volevamo concedere quello che abbiamo concesso”.

Milan-Inter, le parole di Pioli a fine partita

“Il gol di Thuram ci ha ulteriormente complicato la partita” ha sottolineato Pioli che ammette: “La mia squadra non ha avuto quel pizzico di fortuna per trovare il pareggio. L’Inter ha fatto un grandissimo campionato, ma ha la rosa più forte da tre, quattro anni”.

Su cosa è mancato al Milan: “La continuità di prestazioni di alto livello, ma se il vantaggio dell’Inter è così notevole vuol dire che noi e le altre dobbiamo fare qualche passo avanti”. Infine, un passaggio sulla possibile fine del suo ciclo in rossonero: “Non lo so, Inzaghi un anno fa sembrava in difficoltà, poi ha fatto quello che ha fatto. Io sto bene, lavoro bene e la squadra ha dei margini di miglioramento. A bocce ferme ragioneremo”.