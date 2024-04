Cagliari-Juventus, rischio prova tv: ecco cosa dice il regolamento

Le ultime news Serie A registrano la richiesta dei tifosi di una prova tv per la sfida tra Cagliari e Juventus. Ecco cosa dice il regolamento

Sono passati tre giorni, ma non si sono ancora placate le polemiche per l’arbitraggio di Piccinini nel secondo anticipo di venerdì tra Cagliari e Juventus finito con un pareggio per 2-2.

A far discutere non sono tanto i due rigori concessi ai sardi. Il primo dopo revisione al Var per il tocco di mano di Bremer sul colpo di testa di Dossena ed il secondo dato in campo per il fallo di Szczesny su Luvumbo. Da un lato i bianconeri si sono lamentati per il contatto tra Mina e Alcaraz, con il gomito del difensore rossoblu che ha colpito sul volto il centrocampista bianconero in area di rigore. Un episodio che Piccinini ha derubricato a contrasto di gioco e sul quale il Var si è limitato ad un silent check. I padroni di casa, invece, hanno protestato per il calcio di punizione da cui è scaturito il gol di Vlahovic che ha dato il via alla rimonta della Vecchia Signora.

Chiesa squalificato per simulazione? Il Codice di Giustizia Sportiva parla chiaro

Proprio questo ultimo episodio ha fatto gridare a molti hanno invocato il ricorso alla prova tv per far squalificare Federico Chiesa. Dalle diverse angolazioni, si fatica a percepire il fallo su di lui di Nandez.

Ma cosa dice il regolamento? Partiamo dal presupposto che l’azione è stata visionata dal direttore di gara. E da quando è stato introdotto il Var, nel Codice di Giustizia Sportiva, è stato stabilito che tutti gli episodi visionati dall’arbitro di campo e dalle telecamere al Var, non possono essere presi in considerazione come oggetto di una indagine futura per una squalifica post partita. Nel caso specifico, peraltro, un tocco seppur leggero di Nandez su Chiesa c’è stato anche se poi l’attaccante della Juve ha accentuato il contatto ed è caduto in ritardo. In conclusione, la prova tv non può essere utilizzata.