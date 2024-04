Allegri dentro o fuori: “Sono alla Juventus per un motivo”

La Juventus torna in campo: domani sera la decisiva sfida contro la Lazio che vale la finalissima di Coppa Italia

Sfida delicata domani per la Juventus, che deve difendere il 2-0 maturato all’andata nel secondo round della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

I bianconeri non possono sbagliare approccio e prestazione come successo a Cagliari, dopo un girone di ritorno da dimenticare in campionato e che ha messo a rischio il piazzamento in Champions League. Massimiliano Allegri prova a scuotere la sua squadra alla vigilia della trasferta in terra capitolina: “I ragazzi saranno motivati, servirà un grande sforzo per raggiungere l’obiettivo. Domani sarà una partita lunghissima, ci sarà da battagliare e vincere i contrasti per tutti i 95 o 120 minuti – sottolinea il tecnico bianconero in conferenza stampa – Sarà una gara completamente diversa da Cagliari, abbiamo voltato pagina e capito cosa abbiamo sbagliato. Domani è da dentro o fuori: dobbiamo essere bravi e lucidi, servirà personalità quando avremo la palla”.

Sulla formazione e l’impiego di Chiesa dal primo minuto al fianco di Vlahovic: “Federico è un giocatore importante, come tutti gli altri. Anche a Cagliari è entrato nelle azioni più pericolose. Domani ci sarà bisogno dei cambi perché bisognerà battagliare: deciderò la formazione dopo l’allenamento di oggi”.

Lazio-Juve, Allegri: “È il momento più importante della stagione”

Inevitabili le domande sul futuro, con la Juventus e Allegri che potrebbero separarsi a fine stagione malgrado un contratto in scadenza nel giugno 2025 da parte del tecnico livornese: “Adesso non si pensa al futuro, ma sugli obiettivi per cui abbiamo lavorato da inizio stagione. Ora è il momento più importante e più difficile, quello decisivo dove dobbiamo qualificarci per la Champions League e raggiungere la finale di Coppa Italia. Faccio un lavoro che mi piace: poi è la società che ha il diritto di pensare al lavoro degli allenatori. Siamo qui per centrare gli obiettivi“.

Allegri aggiunge sugli obiettivi: “Non bisogna avere mai paura, il calcio e lo sport ti danno sempre delle opportunità. Quando sei alla Juve devi giocare per vincere e per il massimo, bisogna convincere con le pressioni e serve sempre grande ambizione. Abbiamo la possibilità di arrivare in finale per giocarci un titolo. Mentre l’anno prossimo possiamo giocare per Champions, Mondiale e in caso di finale ci sarebbe anche la Supercoppa“.