Tegola Allegri: attaccante fuori in coppa

Juventus che prepara la sfida di Coppa Italia con la Lazio, ma Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un attaccante

Dopo il pari di Cagliari, la Juventus è attesa da un appuntamento cruciale. Martedì sera, semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, per accedere all’atto conclusivo. Obiettivo da non fallire, all’Olimpico bisognerà difendere il 2-0 maturato a Torino tre settimane fa.

Con il secondo posto che si sta allontanando sempre più, la vittoria in coppa potrebbe nobilitare la stagione degli uomini di Allegri. Il tecnico livornese è ancora alle prese con problemi nel reparto d’attacco, però. Dopo la distorsione accusata al ginocchio alcuni giorni fa, Moise Kean questa mattina si è allenato ancora a parte. Molto difficilmente, dunque, sarà a disposizione per la trasferta in casa dei biancocelesti. Davanti, dovrebbe esserci ancora spazio per la coppia Vlahovic-Chiesa, con Milik e Yildiz come cambi a gara in corso.