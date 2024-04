Pioli è ormai solo, svolta in panchina: Cardinale atteso a Milano

Lunedì il derby contro l’Inter, poi il Milan inizierà a scrivere il proprio futuro, partendo dalla scelta dell’allenatore: il punto della situazione

Sono giorni caldi per il Milan, che domani sarà chiamato a sfidare l’Inter in un clima alquanto surreale. La vigilia è stata accompagnata dai rumors legati al futuro della panchina, con Stefano Pioli destinato a salutare il Diavolo al termine della stagione.

Si respira davvero un’aria pesante attorno al club rossonero e oggi nessuno della dirigenza era presente a Milanello per stare accanto alla squadra. Tutto sulle spalle, dunque, di Stefano Pioli, chiamato a regalare un ultimo sorriso al Milan e ai suoi tifosi, prima di una separazione, che ormai appare inevitabile. Il casting per la successione del mister di Parma, d’altronde, è partito ormai da tempo ed emergono ogni giorno nomi nuovi. Attenzione così anche all’idea Pellegrini, come scritto su Calciomercato.it.

Milan, Cardinale a San Siro per il derby

I prossimi giorni saranno chiaramente quelli della svolta. Domani a San Siro, infatti, è atteso Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird assisterà al derby e inevitabilmente incontrerà i dirigenti e farà il punto con Zlatan Ibrahimović.

Il primo nodo ovviamente da sciogliere è quello dell’allenatore. Da qui si capiranno le ambizioni del Milan: i tifosi hanno già bocciato Lopetegui, con il quale ci sono stati diversi dialoghi, e continuano a sognare Antonio Conte. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo e il Diavolo si prenderà tutto il tempo possibile per una scelta da non sbagliare.