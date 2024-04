Inter, regalo scudetto a Inzaghi: lo soffiano alla Juventus

L’Inter vicina a festeggiare lo scudetto, Inzaghi attende rinforzi per il prossimo anno: il primo regalo è un colpo soffiato alla Juventus

Vigilia di derby davvero speciale, per l’Inter, che si prepara a scendere in campo contro il Milan con un doppio obiettivo. Allungare la striscia vincente nelle stracittadine, dopo i cinque derby vinti nel 2023, e così regalarsi la conquista aritmetica dello scudetto.

Una cavalcata irresistibile, quella degli uomini di Simone Inzaghi, che hanno letteralmente stracciato la concorrenza, dimostrandosi nettamente superiori a tutti gli altri. Che avvenga domani o meno, comunque, il titolo è in arrivo e sarà il ventesimo della storia del club, quello che varrà la seconda stella sulla divisa. Un traguardo da festeggiare degnamente, proseguendo con Inzaghi un percorso che fin qui si è dimostrato piuttosto fortunato. Magari mettendo le basi per ribadire la superiorità in Italia e rilanciandosi in Europa, con un mercato importante. Già in cassaforte i rinforzi Zielinski e Taremi, ma è solo l’inizio.

Inter, sgarbo alla Juventus: Rabiot il rinforzo top dopo lo scudetto

Il ‘regalo’ scudetto per il tecnico potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è più lontano dalla Juventus, visto il contratto in scadenza. Chissà che Marotta non si faccia tentare da un altro colpaccio a parametro zero.

Sarebbe lui, secondo i partecipanti al consueto sondaggio quotidiano di Calciomercato.it su ‘X’, il rinforzo ideale per suggellare la vittoria dello scudetto e dare subito un segnale fortissimo alla concorrenza nazionale e internazionale. 45,8% dei voti per Rabiot, decisamente meno gettonate le altre opzioni: 20,8% dei voti per Anguissa e Tah, 12,5% per il laterale Henrichs.