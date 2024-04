Idea Xavi al Milan, ma c’è un problema per i rossoneri

Stefano Pioli sempre più distante dal Milan, c’è Xavi come obiettivo per il futuro: spunta un problema per i rossoneri

L’avventura di Stefano Pioli al Milan è giunta al capolinea. Decisiva soprattutto la doppia sconfitta in Europa League contro la Roma, che non ha permesso ai rossoneri di andare avanti nella competizione.

L’Europa League, vista l’eliminazione dalla Champions, era diventata un obiettivo importante per la società. Il sogno è durato poco. Pioli è finito in balia delle scelte tattiche di De Rossi, che in poche settimane ha trasformato la Roma, portandola a lottare per posizioni importanti in classifica.

E ora, si specula sul futuro del tecnico rossonero, che avrebbe ancora un anno di contratto che lo lega alla società. Le sensazioni non sono affatto positive per l’allenatore, il quale già da mesi è messo sulla graticola dai tifosi. E ora anche Cardinale ed il suo consigliere Ibrahimovic starebbero pensando di cambiare guida tecnica per la prossima stagione. Tra i nomi è spuntato anche quello di Xavi, che come d’annuncio personale lascerà il Barcellona a giugno.

Xavi al Milan? Partono i cori per l’allenatore

In un periodo di crisi di risultati di questa stagione, Xavi ha cercato di dare la scossa alla sua rosa, annunciando di concludere a giugno la sua esperienza da tecnico blaugrana. La decisione ha fruttato punti e risultati importanti, ma la bandiera catalana è rimasto irremovibile con la sua scelta iniziale e ha dichiarato a più riprese di non voler tornare indietro.

Così, Xavi è diventato un allenatore libero sulla piazza da quest’estate e il Milan è tra le società che con ogni probabilità dovrà cambiare il suo mister. L’ex centrocampista classe 1980, però, è continuamente sollecitato dai tifosi del Barcellona che vorrebbero rimanesse ancora per un altro anno, fino alla scadenza del contratto.

Proprio in occasione del Clasico, a poche ore dall’inizio del match contro il Real Madrid, i tifosi del Barcellona hanno accolto Xavi all’uscita dell’autobus, fuori l’hotel in cui soggiorna la rosa. Tante le urla per i calciatori, ma anche per il tecnico. In particolare, sono partiti cori all’urlo di “Xavi quedate!“. Xavi resta! Il tecnico ha reagito con un timido sorriso e un saluto alle decine di supporter accorsi all’Hotel Intercontinental.

I sostenitori blaugrana vorrebbero convincere Xavi a non lasciare Barcellona, magari per inseguire nuove avventure all’estero, come al Milan. E il club rossonero, nel caso, dovrà fare i conti con il possibile dietrofront dell’allenatore.