Serie A, 6 squadre in Champions e 10 nelle coppe: ecco la combinazione vincente

La Serie A potrebbe portare 6 squadre in Champions e ben 10 club nelle coppe europee: ecco la combinazione vincente per un evento storico

La Serie A si sta per concludere e i tifosi sono in attesa dei primi verdetti. Lunedì, l’Inter potrebbe vincere matematicamente lo Scudetto contro il Milan, che appare ormai certo del secondo posto. Per entrambe le squadre questo vorrà dire Champions League, che appare sempre più vicina anche per la Juventus (oggi terza) e per una tra Bologna e Roma.

Proprio i rossoblu e i giallorossi si sfideranno lunedì prossimo nella gara delle 18.30 che significherà scontro diretto assoluto per il quarto posto Champions. Se la squadra di Thiago Motta dovesse avere la meglio e staccarsi a +7 (con una partita in più) sugli uomini di De Rossi, questi ultimi potrebbero comunque avere una speranza più che viva: il quinto posto.

Grazie al ranking UEFA, infatti, l’Italia ha sbloccato ufficialmente la quinta posizione come utile per approdare in Champions il prossimo anno, ma non tutti sanno che potrebbero essere addirittura 6 le squadre italiane iscritte alla competizione più importante per club nella stagione che verrà.

6 italiane in Champions e 10 in Europa: ecco come

Alla situazione attuale, il prossimo anno le prime 5 squadre della Serie A giocherebbero la Champions League, sesta e settima l’Europa League e l’ottava la Conference League. Uno scenario già di per sé gratificante per il nostro campionato, ma che potrebbe subire delle modifiche che rischiano di stravolgere completamente il finale di stagione.

Esiste, come dicevamo, la possibilità di avere 6 squadre italiane in Champions, come? Una tra Atalanta e Roma dovrebbe vincere l’Europa League, senza rientrare tra le prime 4 posizioni, a quel punto si avrebbero 5 squadre (vale a dire le prime 4 classificate + la vincitrice dell’Europa League) più la 5a o 6a classificata di Serie A che avrebbe ottenuto quel posto per lo slot extra del ranking UEFA. A quel punto la 7a andrebbe in Europa League e l’8a in Conference.

Ma non è finita, esiste anche una condizione in cui si possa salire a 9 squadre nelle prossime coppe europee, vale a dire che una tra Roma e Atalanta vinca l’Europa League e si classifichi dall’ottavo posto in giù. E per arrivare a 10? Dipenderebbe molto dalla Fiorentina, al momento 10a in classifica. Se vincesse la Conference League e arrivasse tra il 9° e il 10° posto, un’altra squadra conquisterebbe il posto nella successiva Conference.

A quel punto 6 squadre andrebbero in Champions League (le prime 5 in classifica più una tra Roma e Atalanta arrivata dall’8° posto in giù ma vincitrice dell’Europa League), 3 andrebbero in Europa League (6a, 7a e la Fiorentina decima ma vincitrice della Conference) e l’ultimo posto disponibile per la 10a squadra andrebbe, potenzialmente, alla 9a in classifica (se non fosse una tra Roma e Atalanta), che si qualificherebbe così alla Conference League.

Impossibile stilare una potenziale classifica al momento, troppi ancora gli incastri possibili con le italiane impegnate ancora in coppa. Resta quindi da attendere il finale di stagione per scoprire come andrà a finire. La lotta per l’Europa è ancora vivissima.