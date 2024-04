Thiago Motta dopo le dimissioni ufficiali: il ribaltone è totale

Thiago Motta resta uno degli allenatori più chiacchierati in Italia e non solo: spunta un’altra pretendente

Allenatore del Bologna rivelazione di questa stagione di Serie A, Thiago Motta continua a essere nel mirino di molti club italiani e non solo.

Nonostante gli ultimi due pareggi contro Frosinone e Monza, il Bologna resta in piena corsa per un posto in Champions League. Un traguardo neanche lontanamente pronosticabile a inizio stagione e che certifica l’ottimo lavoro da Thiago Motta in questo campionato, confermando quanto di buono aveva fatto vedere in passato, anche quando sedeva sulla panchina dello Spezia. E ora per il tecnico che da calciatore ha vestito – tra le altre – le maglie di Inter e Paris Saint-Germain, sembra essere giunto il momento del salto in una grande squadra.

Da tempo, infatti, Thiago Motta è finito nel mirino della Juventus: Cristiano Giuntoli, infatti, lo avrebbe messo in cima alla sua lista di allenatori per il post Allegri, al netto del contratto che lega il tecnico toscano alla panchina bianconera per un’altra stagione. Thiago Motta secondo Giuntoli sarebbe il profilo ideale per ripartire in vista del prossimo campionato, ma occhio anche alle tante sirene estere.

Sirene estere per Thiago Motta, spunta un’altra pretendente

Il nome di Thiago Motta, infatti, sarebbe finito anche nel mirino del Liverpool, a caccia di un allenatore in vista dell’imminente e annunciato addio del dimissionario Jurgen Klopp dopo 10 anni e otto trofei.

Non si tratta dell’unico club di Premier League ad aver messo gli occhi su Thiago Motta, avendoci pensato già il Manchester United che ha messo nel mirino anche l’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Ad ogni modo, Thiago Motta non sarebbe il profilo principale individuato dai Reds che vorrebbero portare in panchina Xabi Alonso, reduce dalla vittoria del campionato tedesco alla guida del Bayer Leverkusen. In particolar modo, i dirigenti del Liverpool apprezzerebbero molto la mentalità che Thiago Motta ha trasmesso al Bologna che ha fatto dei movimenti senza palla uno dei suoi principali punti di forza.