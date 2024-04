DIRETTA Serie A, Monza-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE

Monza-Atalanta chiude il programma domenicale e Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale

Dopo l’impresa in Europa League contro il Liverpool, l’Atalanta scende in campo nell’ultimo match della trentatreesima giornata in programma domenica. Nella trasferta di Monza, i nerazzurri proveranno a ritrovare la vittoria in campionato, dopo aver perso contro il Cagliari e pareggiato contro il Verona negli ultimi match a cavallo degli impegni europei. Un doppio passo falso da riscattare immediatamente per mantenere in vita le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Anche grazie alla qualificazione orobica alle semifinali di Europa League, d’altronde, l’Italia si è ufficialmente assicurata la quinta squadra alla massima competizione europea per club del prossimo anno. Gian Piero Gasperini dovrà dosare le forze in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 24 aprile, ma deve far attenzione alla squadra allenata di Raffaele Palladino, che ha già imposto il pari al Bologna la settimana precedente. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Monza-Atalanta

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Lookman, De Ketelaere; Tourè. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64*, Bologna 59, Roma 55**, Lazio 52*, Atalanta 51**, Napoli 49*, Fiorentina 47, Torino 46*, Monza 43, Genoa 39*, Lecce 35*, Cagliari 32*, Verona 31*, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28*, Sassuolo 25*, Salernitana 15*

*una partita in più

** due partite in meno