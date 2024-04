UFFICIALE: ricorso al Coni. Campionato italiano rischia la paralisi

Penalizzazione e ricorso annunciato: può cambiare la classifica nelle battute conclusive della stagione

Un nuovo caso travolge il calcio italiano: il club annuncia una battaglia legale e punta a cambiare la classifica quando il campionato sta per terminare.

La stagione sportiva è ormai agli sgoccioli, ma la classifica del campionato potrebbe cambiare per motivi extracalcistici. Succede nel girone C di Serie C, dove il Taranto di Eziolino Capuano occupa il quinto posto in classifica, dunque in piena zona play-off, quando mancano due giornate al termine della regular season. La formazione pugliese è attesa da due sfide importanti contro Avellino, ex squadra di Capuano, e Latina, che potrebbero consentirle di assestarsi ulteriormente nella zona per gli spareggi promozione.

Il Taranto ha 59 punti in classifica, ma sul campo ne ha conquistati 63. Nei giorni scorsi, infatti, la società rossoblu è stata sanzionata con una penalizzazione di quattro punti da scontare in questo campionato. Una penalizzazione comminata lo scorso 7 marzo a seguito di violazioni di natura amministrativa e contro la quale il Taranto si era già mosso, presentando ricorso alla Corte Federale d’Appello che nei giorni scorsi ha però rigettato l’istanza del club.

Penalizzazione in classifica, il Taranto non si arrende

E dopo la sentenza dei giorni scorsi, il Taranto non si arrende. Il club, infatti, ha fatto sapere che “impugnerà la sentenza con la quale è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica”.

Secondo la società, infatti, “la decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva”. Ecco perché “appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI” affinché “venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della definitiva pronuncia, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati”.