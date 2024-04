Serie A, anticipi e posticipi: la decisione su Inter-Torino e Napoli-Roma

La Lega Serie A rende noti gli orari delle partite della 34esima giornata di Serie A: scelto l’orario di Juventus-Milan

Diversi big match e non solo: c’era attesa per conoscere gli orari delle partite in programma il prossimo weekend e valevoli per la 34esima giornata del campionato di Serie A.

Dopo ore di attese e indiscrezioni, la Lega di Serie A ha pubblicato gli orari con anticipi e posticipi della 34esima giornata del campionato di Serie A. Una giornata di campionato particolarmente importante, perché contraddistinta dalla presenza di diversi big match.

In particolar modo, c’era attesa per conoscere gli orari di Juventus-Milan e di Napoli-Roma, ma anche di Inter-Torino, con i nerazzurri che potrebbero scendere in campo già dopo aver conquistato la vittoria aritmetica del ventesimo scudetto della propria storia.

Serie A, ecco gli orari della 34esima giornata di campionato

Ad aprire il turno di campionato sarà la sfida tra Frosinone e Salernitana, in programma venerdì 26 aprile alle 20.45 allo stadio Stirpe. Sabato 27 aprile spazio a diverse partite: Inter-Torino e Lecce-Monza alle 15, tre ore dopo invece il fischio d’inizio di Juventus-Milan mentre alle 20.45 sarà il turno di Lazio-Verona.

La partita tra Napoli e Roma è stata fissata per domenica 28 aprile alle 18, in contemporanea con Atalanta-Empoli. La domenica sarà aperta da Bologna-Udinese alle 15 (non ci sarà il lunch match). A chiudere la domenica, invece, la sfida tra Fiorentina e Sassuolo mentre l’ultima partita – in programma lunedì 29 aprile alle 20.45 – sarà quella tra Genoa e Cagliari. Di seguito il programma completo: