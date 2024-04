Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 20 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 20 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport titola in maniera inequivocabile: ‘Pioli è finita’. ‘Il Milan ha già deciso’ vista ‘l’ira di Cardinale’ per l’eliminazione con la Roma. Quattro gli stranieri in corsa: Fonseca, Lopetegui, Galtier e Gallardo. Intanto l’altra parte di Milano non vede l’ora di giocare il derby: ‘Febbre Inter’, il titolo in taglio basso. Sulla partita di ieri invece: ‘Juve a metà, Max s’infuria’. E ancora ‘Italian League’.

Il Corriere dello Sport titola proprio sui bianconeri e il pareggio di Cagliari: ‘Juve a metà’. Poi ancora ‘Napoli, l’Europa ti aspetta’, ‘Roma-Lega, è contro’ e ‘Le partite si vincono con Cube’, la nuova piattaforma di raccolta e analisi dei dati calcistici.

Per Tuttosport apertura in prima pagina con Yildiz: ‘Mai più senza’ visto che il turco cambia la partita a Cagliari. Poi gli altri titolo in taglio basso: ‘Milan-Pioli, titoli di coda. Ibra vuole Van Bommel’, Toro, boom tifosi. Altro pienone per l’Europa’, ‘Lazio, prove di Coppa Italia. Luis Alberto mata il Genoa’, ‘Tutti pazzi di Gasp. Come Ferguson’, ‘Pep, ciao City? Michel il piano B’ e ‘Roma fra gioia e rabbia. A Udine il 25 aprile’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 20 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 20 aprile 2024.

In Spagna AS fa visita al Bayer Leverkusen e in particolare all’allenatore della storia: ‘Xabi Alonso el deseado’, titola in prima pagina. Marca invece apre con la decisione di Nacho: ‘Dispuesto a salir’, ovvero il difensore del Real Madrid è pronto ad andare via. Stavolta pare davvero.