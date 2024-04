Milan, Pioli al passo d’addio: già scelto l’erede, non c’erano dubbi

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, il Milan cambia in panchina: addio per Pioli, ecco il sostituto

Situazione assai delicata, in casa Milan, dopo l’uscita dall’Europa League. Eliminazione bruciante per mano della Roma per i rossoneri, che erano convinti di poter arrivare fino in fondo alo torneo. Sfuma la possibilità di un trofeo prestigioso e si complica terribilmente la posizione di Stefano Pioli.

L’allenatore rossonero stava blindando, nelle settimane precedenti, la sua panchina a suon di risultati positivi, ma quanto accaduto nell’ultima settimana ha cambiato nuovamente gli scenari. E alle porte c’è un derby che potrebbe consegnare lo scudetto all’Inter e che assume una valenza più che simbolica a questo punto. La sensazione è che la dirigenza stia comunque già pensando seriamente a un erede del tecnico emiliano, che potrebbe dunque dire addio a fine stagione dopo quasi cinque anni.

Milan, il dopo Pioli è Conte: verdetto chiaro

C’è un nome che stuzzica la fantasia di tutti nell’ambiente e nella dirigenza ed è quello di Antonio Conte, che torna prepotentemente in auge nei discorsi di mercato.

Del possibile sostituto di Pioli abbiamo parlato nel consueto sondaggio quotidiano sul canale Telegram di Calciomercato.it. Sondaggio vinto largamente da Conte, opzione votata dal 45% dei partecipanti. Staccato Allegri, il cui ritorno in rossonero sarebbe preferito solo dal 27%. Ancor meno quotati Sarri (21%) e Lopetegui (7%).