Juventus snobbata, il bomber preferisce un’altra destinazione

Si complica l’affare per la Juventus: il bomber, accostato anche al Milan, preferisce un’altra destinazione

Prima andrà risolto il rebus panchina, poi toccherà al mercato. Di certo è che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan nella prossima stagione e anche in casa Juventus vi abbiamo raccontato come il piano sia quello di ripartire da zero, dicendo addio a Massimiliano Allegri.

Sia in casa Milan che in casa Juve, quindi, sarà fondamentale blindare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League per poi concentrarsi sulla prossima stagione, con la Juve che punta anche alla conquista della Coppa Italia. Chiaro che prima bisognerà risolvere il discorso allenatore, ma in casa Milan, visto l’addio di Giroud, appare inevitabile l’acquisto di un nuovo centravanti. Nuovo centravanti che potrebbe acquistare anche la Juve. Molto dipende da quale sarà il futuro di Vlahovic, ma se sia Kean che Milik dovessero partire (come probabile), a quel punto il club bianconero sarebbe costretto, giocoforza, ad acquistare un nuovo attaccante. E tra i nomi più graditi c’è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord.

Juve e Milan, pista Gimenez complicata: il messicano ha altre preferenze

Il natio di Buenos Aires, ma nazionale messicano, è però corteggiato da tanti top club europei e sembra difficile che possa approdare in Italia nella prossima stagione, non solo per la concorrenza, ma anche per le sue volontà.

Come infatti riferisce il portale messicano ‘Record’, oltre alla Juventus sul giocatore ci sono anche Arsenal e Atletico Madrid, ma non solo. Il giocatore, come detto, è sul taccuino del Milan, ma anche di tanti altri club, come Tottenham, Real Madrid e Barcellona. E proprio la Spagna sarebbe nei sogni di Gimenez. La preferenza dell’attaccante messicano sarebbe infatti quella di approdare nella Liga, che ritiene il campionato più adatto per il suo modo di giocare. L’attaccante è in contatto con il Feyenoord per una possibile partenza e il club olandese si è detto disposto a lasciarlo partire a patto che arrivi un’offerta congrua.

Offerta che potrebbe arrivare, oltre che dalla Spagna, anche dalla Premier League. L’Arsenal sembra il club in pole position al momento per quanto riguarda il futuro del classe 2001. I ‘Gunners’ hanno disponibilità economiche maggiori rispetto ai club italiani e questo, insieme alla preferenza dell’attaccante, rischia notevolmente di complicare le cose per Juventus e Milan, con Giuntoli e Moncada che potrebbero essere costretti a virare su altri obiettivi.