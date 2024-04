Il rammarico di Cioffi per le occasioni sprecate: “Puniti da un episodio”

Le parole di Gabriele Cioffi ai microfoni di DAZN nel post partita di Hellas Verona-Udinese. Ecco quanto dichiarato dal tecnico friulano

Per l’ennesima volta in stagione l’Udinese si fa beffare in extremis. Pur disputando una gara molto propositiva contro l’Hellas Verona, i friulani escono con le ossa rotte dal confronto del ‘Bentegodi’. A decidere la sfida è stato infatti il sigillo di Coppola, che ha permesso ai gialloblu di compiere un vero e proprio balzo salvezza. Intervistato ai microfoni di DAZN l’allenatore dell’Udinese, Cioffi, ha fornito la sua chiave di lettura della gara:

PRESTAZIONE – “Mi sembra un paradosso venire a parlare di una sconfitta dopo una prestazione del genere, con 3-4 occasioni pulite nel primo e nel secondo tempo. Un episodio ci ha messo in ginocchio, ho visto un’Udinese che ai punti avrebbe meritato di vincere. Un episodio ci ha tagliato le gambe. Preoccupato per il contraccolpo? No, perché di natura sono un combattente, sono una persona che non accetta mai la realtà e di riflesso è ciò che trasmetto alla squadra. Sono botte dure da digerire, non possiamo piangerci addosso: abbiamo una partita importante tra pochi giorni”.

PARTITE PERSE NEL FINALE – “Si tratta di un’evidenza che ho visto come malattia contro il Milan, la si percepiva. Contro l’Inter abbiamo preso gol in modo rocambolesco. Neanche stasera dal campo ho percepito paura. Al momento del gol eravamo messi bene, ci è girata non bene, non siamo stati cattivi nelle tre-quattro occasioni clamorose che abbiamo avuto. Dobbiamo pensare a cosa abbiamo: ho un gruppo mentalmente molto forte, non abbiamo mai mollato e non lo faremo neanche adesso. Con il coraggio ti salvi e centri gli obiettivi. Il nostro atteggiamento contro la Roma sarà caratterizzato da coraggio e determinazione”.