HIGHLIGHTS | S...Coppola salvezza, Udinese KO: il Verona esulta al fotofinish

Da pochi istanti si è chiuso il confronto del “Bentegodi” tra Hellas Verona e Udinese. I gialloblu si sono imposti per 1-0 grazie al sigillo di Coppola

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito di Hellas Verona-Udinese. Il risultato finale, alla fine, premia il coraggio della compagine di Baroni, cresciuta alla distanza e pericolosissima in situazioni di calcio da fermo. Il guizzo di Coppola a pochi giri di lancette dal triplice fischio ha mandato in visibilio il “Bentegodi”, regalando tre punti pesantissimi agli scaligeri.

Ai punti i friulani avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più già nel primo tempo; anche il Verona, però, ha provato a giocarsi le sue chances, sprecando almeno un paio di occasioni interessanti colpendo due legni con Noslin e Folorunsho. Ne è venuta fuori una gara tesa ma allo stesso tempo frizzante, con le due squadre che hanno avuto diverse chances per portarsi in vantaggio già nel primo tempo. Samardzic ha provato ad illuminare la manovra offensiva dei bianconeri con alcune giocate importanti. L’Udinese ha costruito occasioni soprattutto con Lucca e Pereyra, ma ha rischiato soprattutto su situazioni di calcio da fermo.

Hellas Verona-Udinese 1-0, decide Coppola nel finale: scatto salvezza degli scaligeri

Dal canto suo l’Hellas Verona ha ceduto il pallino del gioco agli avversari, salvo poi crescere alla distanza e sfiorare il colpaccio con Folorunsho. Quando tutto lasciava presagire che il pareggio avrebbe sancito il logico epilogo di una gara equilibrata, il gol in extremis ha fatto letteralmente esplodere il Bentegodi.

Al 92′ un cross tesissimo di Duda da calcio d’angolo ha infatti pescato Coppola nel cuore dell’area di rigore. Il difensore gialloblu ha fatto il resto, impattando nel migliore dei modi il pallone del vantaggio. Vittoria pesantissima dell’Hellas Verona, che porta momentaneamente a tre i punti di distanza sull’Udinese quartultima.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce 32, Cagliari* 32, Empoli* 31, Verona* 31, Udinese 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in più **una partita in meno