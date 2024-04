Ferma il gioco e perde il campionato: il video è subito virale

Un episodio clamoroso e inaspettato ha sconvolto il campionato italiano: ha perso il campionato dopo un gesto di fair play

Il calcio svela spesso il suo lato più competitivo, la pressione personale e di squadra che indica la strada della vittoria come unico fattore che conta per la collettività. In realtà, lo sport ha anche dei valori che vanno tenuti in conto e di cui non bisogna mai dimenticarsi, anche a costo di lasciare per strada gol e punti decisivi.

Un episodio di fair play in seconda categoria B ce l’ha ricordato ancora una volta. Il tutto è avvenuto durante un match a dir poco fondamentale tra la Gaspare Taddeo Cervinara e l’Amorosi. La squadra ospite aveva bisogno a tutti i costi della vittoria per conquistare il campionato, ma le cose non sono andate secondo le attese.

Ad avere risalto mediatico, però, non è stato tanto il ko rimediato, che ha spalancato le porte per il titolo al Durazzano, quanto ciò che è accaduto al minuto 63 di gioco.

Ferma l’azione scudetto per fair play: il video è subito virale

L’Amorosi era sotto di un gol nel secondo tempo e Losano, attaccante di ruolo, aveva la possibilità di involarsi tutto solo verso la porta avversaria, per una rete che avrebbe potuto cambiare la storia del match e del campionato.

Il ragazzo, però, ha visto un difensore avversario per terra, in preda a infortunio, e ha deciso di fermare il gioco per consentire l’entrata dello staff medico e le cure del calciatore dei padroni di casa. Non capita tutti i giorni di tenere a bada l’istinto e dare spazio alla solidarietà e, infatti, Losano non avrà vinto il titolo, ma il video di ciò che ha fatto sta spopolando sul web.

Molti tifosi non l’avranno presa bene, altri avrebbero preferito continuare a credere nel primo posto, ma in questo caso, a prescindere dalla maglia che si indossa, hanno vinto i valori sportivi. Ed è la cosa più importante.