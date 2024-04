DIRETTA Serie A, Verona-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

Il Verona affronta l’Udinese nel secondo e ultimo anticipo del sabato valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da una parte i gialloblu di Marco Baroni, che vengono dal bel pareggio in rimonta da 2-0 a 2-2 sul campo dell’Atalanta, vanno a caccia di un successo che manca da 40 giorni in campionato. L’obiettivo è quello di centrare il bottino pieno per staccare i friulani in classifica. Dall’altra parte i bianconeri di Gabriele Cioffi, reduci invece dalla partita sospesa contro la Roma per il malore accusato in campo da Ndicka, hanno bisogno a loro volta di tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. All’andata finì in parità con un rocambolesco 3-3 che ha portato le firme di Kabasele e due volte Lucca per i friulani, di Djuric, Ngonge e Henry per gli scaligeri. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Udinese live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Verona-Udinese

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho, Dani Silva; Lazovic, Mitrovic; Noslin. All. Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce 32, Cagliari* 32, Empoli* 31, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in più

**una partita in meno