Colpo bloccato, offerta accettata: Juve, c’è già il primo affare

Novità importanti in casa Juventus, c’è il primo affare di rilievo della campagna trasferimenti estiva: colpo di mercato bloccato

Juventus che prova a blindare il prima possibile il piazzamento in Champions League, per poi concentrarsi sul futuro e sul mercato. Che porterà, in ogni caso, tante novità in casa bianconera nella prossima stagione.

Tante le mosse cui sarà chiamato il ds Giuntoli, per raggiungere differenti obiettivi. Maggiore competitività, certamente, con acquisti importanti e funzionali. Sviluppo di un concetto di gioco differente basato su una proposta più qualitativa e su giocatori possibilmente giovani e di prospettiva. Ma anche la sostenibilità finanziaria delle varie operazioni, per tenere i conti in ordine. Ecco perché non ci saranno solo innesti di spessore, ma anche, probabilmente, alcune cessioni importanti.

Juventus, si chiude per l’addio di Bremer

Il primo ‘colpo’ della nuova Juventus, in talo senso, potrebbe essere la cessione di Gleison Bremer. Giocatore di cui il club non vorrebbe privarsi, ma di fronte alla giusta offerta anche il centrale brasiliano sarebbe cedibile.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e dal ‘Daily Express’, per Bremer fa sul serio il Manchester United. L’interessamento dei ‘Red Devils’ è noto da tempo, il club intendeva comunque arrivare al difensore provando a inserire Greenwood nell’affare. Una volta capito che la Juventus non avrebbe gradito una contropartita, la dirigenza dello United ha ottenuto dal nuovo proprietario Ratcliffe il via libera per la spesa dei 60 milioni di euro della clausola rescissoria di Bremer. Offerta che la Juventus accetterà, incassando una cifra importante per le casse societarie.