Cambia tutto per Samardzic: la novità da Udine scatena il duello tra big

Lazar Samardzic continua a essere molto chiacchierato sul calciomercato, ma una grande novità da Udine potrebbe cambiare tutto

Negli ultimi mesi, ha monopolizzato l’attenzione mediatica con le sue giravolte sul calciomercato, ma ora Lazar Samardzic vuole tornare a essere grande protagonista sul campo, magari con la maglia di una big a partire dalla prossima stagione.

Il serbo è stato a un passo dall’Inter la scorsa estate, poi è entrato nel mirino di Napoli e Juventus, senza che nessuno chiudesse la trattativa per lui con l’Udinese – e non per colpa del club friulano. Il tormentone potrebbe ripresentarsi nelle prossime settimane, quando aprirà ufficialmente il calciomercato, ma intanto se lo godono i bianconeri, con cui ha finalmente conquistato una titolarità costante.

Intanto, senza troppo clamore mediatico in questo caso, è avvenuto un cambiamento che potrebbe essere decisivo non solo per la corsa salvezza, ma anche per il destino del ragazzo sul campo. Cioffi ha deciso di avanzare la posizione di Samardzic, che ora agisce a ridosso della prima punta. Il nuovo ruolo gli permette di essere più efficace in rifinitura, ma anche di occuparsi un po’ meno della fase difensiva e avvicinarsi alla porta.

Il nuovo ruolo di Samardzic e il possibile trasferimento in una big

Da mezzala di estrema qualità, il serbo si è trasformato in un fantasista in grado di gestire il pallone e accentrare la manovra, il ritmo della partita e di scatenare anche il suo tiro dalla distanza, spesso preciso e potente.

È chiaro che lì abbia anche maggiore possibilità di mettersi in evidenza, magari migliorando anche i suoi numeri realizzativa. In questa stagione, ha segnato quattro gol e portato a termine due assist in 27 partite – non tutte da titolare, bisogna specificarlo. Sul calciomercato, la sua valutazione resta la stessa degli scorsi mesi (20 milioni di euro più bonus), senza dimenticare le commissioni per l’entourage del calciatore.

Ma la Juventus potrebbe tornare alla carica presto, soprattutto con Thiago Motta in panchina, con Samardzic che potrebbe assumere un ruolo alla Ferguson. Occhio anche al Milan, anche se lì ancora non ci sono certezze su chi sarà il nuovo allenatore.