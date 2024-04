“Aspettano Conte”: deciso il ritorno in Serie A, ma non al Napoli | ESCLUSIVA

Rebus panchine in Serie A: molti club potrebbero cambiare allenatore in estate, nel valzer rientra anche Antonio Conte

La prossima estate potrebbe essere contraddistinta da una lunga serie di cambi sulle panchine di Serie A: coinvolte anche diverse big.

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine e in vista della prossima estate diverse panchine potrebbero cambiare. Dal Milan al Napoli, passando per la Juventus: diverse big del calcio italiano potrebbero cambiare allenatore prima della prossima stagione e in Serie A potrebbe registrarsi l’atteso ritorno di Antonio Conte.

A confermarlo è stato l’operatore di mercato Rudy Galetti che intervenuto ai microfoni di TvPlay ha spiegato: “”Non c’è certezza per nessuno, ci sono tante situazioni in divenire”. Per quanto concerne la Juventus “si parla di Thiago Motta che da quello che mi risulta potrebbe continuare a Bologna in caso di qualificazione in Champions League senza smantellamento della rosa”. In caso contrario -“preferirebbe una esperienza all’estero”.

Antonio Conte verso il ritorno in Serie A: parla Galetti

Secondo Galetti, dunque, “la Juventus spera in Conte che vuole tornare ad allenare”, assicurando che il tecnico ex Inter e Tottenham: “non andrà a Napoli”. Gli azzurri “hanno come primo nome Italiano che lascerà la Fiorentina”.

Potrebbe cambiare allenatore anche il Milan, la cui panchina “non è così stabile”. Galetti, da sempre “grande difensore di Pioli” perché “due anni fa ha centrato un mezzo miracolo sportivo vincendo lo scudetto”, sostiene che “al Milan piace Lopetegui, non altri allenatori attualmente in Italia: piacciono profili esteri che stanno facendo bene, ma nessuno ha preso una scelta definitiva”.

Infine, un passaggio sul possibile divorzio tra la Juventus e Adrien Rabiot: “Era già stato vicino al Manchester United lo scorso anno, poi non se n’è fatto nulla. Più probabile una sua uscita che una permanenza, ambisce ad andare in Premier League e magari sarà la volta buona per approdare allo United che invece lascerà Amrabat che potrebbe tornare in Serie A, ma non alla Fiorentina.